OAB Rondônia realiza I Colégio de Presidentes de Comissão com foco em legado, gestão e escuta ativa

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 13/05/2026 às 10h07

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB-RO) realizou, nesta segunda-feira (11/5), o I Colégio de Presidentes de Comissão. O evento, presidido pelo presidente da Seccional, Márcio Nogueira, ocorreu no plenário da instituição em formato híbrido, com participações presenciais e online. O encontro teve como objetivo central promover a escuta ativa das lideranças, alinhar as diretrizes de gestão e debater pautas de interesse estratégico para o fortalecimento da advocacia rondoniense.

A abertura dos trabalhos foi conduzida pelo presidente Márcio Nogueira, que deu as boas-vindas aos líderes e apresentou o norte do encontro. Em seguida, o secretário-geral e Superintendente dos Órgãos Auxiliares (SOA), Nelson Maciel, apresentou os avisos institucionais e repassou as diretrizes de comunicação.

Para engajar os presidentes logo no início da programação, a superintendente-adjunta dos Órgãos Auxiliares, Vitória Jeovana, conduziu a dinâmica “Liderar é deixar legado”. A atividade teve o propósito de estimular a reflexão sobre o impacto das comissões na sociedade e o papel de cada líder na construção de uma OAB mais forte e humana, sendo retomada e concluída com sucesso após o intervalo.

Um dos momentos mais importantes do Colégio foi dedicado à “Escuta Ativa”, um espaço democrático gerido pela Dra. Vitória Jeovana. Durante uma hora, os presidentes de comissão tiveram a oportunidade de utilizar a tribuna para apresentar os anseios de suas pastas, compartilhar projetos e apontar soluções para os desafios da advocacia. A metodologia garantiu que as pautas encaminhadas fossem amplamente debatidas, evitando repetições e otimizando o tempo de todos.

O presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, aproveitou o momento para destacar o verdadeiro propósito de estar à frente das comissões temáticas, conectando o debate à dinâmica inicial do evento.

“Assumir a presidência de uma comissão não é receber um título, é aceitar uma missão. O nosso papel não é fazer figuração institucional, é produzir resultados reais para a advocacia e para a sociedade. O verdadeiro legado que cada um de nós deixará não será medido pelas reuniões que fizemos, mas pelas transformações que tivemos a coragem de liderar hoje”, destaca o presidente.

O evento também serviu para reafirmar a união do sistema OAB RO. Durante o bloco de falas institucionais, lideranças de diferentes órgãos de apoio reforçaram a importância do trabalho conjunto.

A mesa contou com as contribuições do coordenador do Colégio de Presidentes de Subseção, Rooger Taylor; do diretor da Escola Superior de Advocacia (ESA), Vinícius Assis; da presidente da CAARO, Aline Silva; da secretária-geral adjunta e coordenadora de Interiorização, Thalia Pena; e da vice-presidente da OAB RO e presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas, Vanessa Esber. As falas demonstraram que as comissões têm o respaldo de toda a diretoria para executar seus projetos.

Gestão, Comunicação e Engajamento na Prática

Caminhando para o encerramento, o Colégio focou na parte operacional. Sob a condução do Dr. Nelson Maciel, o bloco de gestão abordou a padronização e o fluxo de trabalho das comissões, detalhando regras para a elaboração de atas, solicitações de orçamento, cumprimento do Regimento Interno Comum e a utilização de briefings para eventos integrados com a ESA.

A Dra. Vitória Jeovana finalizou as apresentações orientando os presidentes sobre o engajamento na prática. Foram repassadas estratégias vitais para a gestão de membros ativos, padronização da comunicação em grupos de trabalho e o uso eficiente das redes sociais para dar visibilidade às ações institucionais de cada comissão.

A OAB Rondônia encerrou o I Colégio de Presidentes de Comissão reafirmando o seu papel de impulsionar e estruturar o trabalho voluntário de seus membros. Com diretrizes claras e uma escuta atenta, a Seccional garante que suas comissões temáticas continuem atuando com excelência, protagonismo e foco em resultados reais para a cidadania e para os profissionais do Direito.