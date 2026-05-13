Quaest: para 43%, Lula saiu mais forte após encontro com Trump

Por G1

Publicada em 13/05/2026 às 10h58

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) mostra que 43% dos brasileiros consideram que o presidente Lula (PT) saiu mais forte depois do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dois se reuniram por três horas na Casa Branca, na última quinta-feira (7).

Para 26%, Lula saiu mais fraco da reunião, e outros 13% avaliam que ele saiu igual.

Em novembro de 2025, após o encontro de Lula e Trump na Malásia, a Quaest mostrou que 45% dos brasileiros consideravam que o petista saiu mais forte após o encontro.

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e realizado entre os dias 8 e 11 de maio com 2.004 pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-03598/2026.

Para 60% dos entrevistados, o diálogo entre Lula e Trump é bom para o Brasil. Outros 18% consideram que é ruim.