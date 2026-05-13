Trump chega à China para encontro com Xi Jinping

Por G1

Publicada em 13/05/2026 às 10h52

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a Pequim nesta quarta-feira (13) para uma visita de Estado ao presidente da China, Xi Jinping, que pode remodelar as relações entre as duas principais potências econômicas mundiais.

O Air Force One transportando Trump e sua comitiva chegou nesta manhã à capital chinesa (início da noite pelo horário local). Com o presidente norte-americano, viajou também um grupo de empresários que tentarão costurar parcerias — o principal objetivo da visita, segundo o presidente dos EUA, é tentar fazer com que a China abra mais seu mercado a empresas norte-americanas.

Entre eles, estava o bilionário Elon Musk, dono da Tesla (veja abaixo).

Agenda

Após ser recepcionado por uma comitiva liderada pelo vice-presidente chinês, Han Zheng, tapete vermelho e jovens com bandeiras dos dois países, o presidente norte-americano seguiu para um hotel da capital chinesa, onde permanecerá no resto do dia (noite em Pequim).

No fim da noite, pelo horário de Brasília, ele será recepcionado por Xi Jinping na sede do governo chinês e visitará o Templo dos Céus, um dos principais complexos religiosos da China. Na sequência, os dois líderes farão uma reunião bilateral, e, depois, Trump volta a Washington.