João Guilherme expõe divergências políticas com Leonardo e destaca diálogo com o pai

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2026 às 10h54

Durante participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta terça-feira (12), o ator João Guilherme falou sobre a relação com o pai, o cantor Leonardo, e comentou como a família lida com divergências de pensamento e posicionamentos ideológicos.

Em meio à divulgação do filme O Rei da Internet, no qual atua como protagonista e produtor associado, João afirmou que as diferenças de visão entre ele e o pai não impedem o convívio nem o diálogo. Segundo o ator, Leonardo carrega valores ligados ao ambiente em que foi criado.

“O meu pai é um cara de 65 anos. Ele nasceu e cresceu em um outro contexto, em um lugar movimentado pelo agro. Ele vem de uma família muito conservadora.”

João disse que busca compreender a trajetória do pai, embora isso não signifique concordar com determinadas posições. Segundo ele, debates dentro da família acontecem com base em argumentos e não apenas em opiniões pessoais.

“A gente pode divergir em ideias, mas tenho argumentos, não são só opiniões.”

O ator também destacou que considera positiva a postura de Leonardo durante essas conversas, especialmente pela abertura ao diálogo, mesmo diante de discordâncias.

“Ele escuta, e eu acho isso muito interessante. Primeiro esse respeito da escuta, porque ele poderia ou nem querer estar perto, ou poderia me cortar.”

Como exemplo, João relatou um encontro familiar recente em Goiânia, durante a pré-estreia do longa, quando temas variados surgiram naturalmente, desde arte e música até acontecimentos do cotidiano e debates públicos.

Além da relação com o pai, o artista afirmou que costuma discutir temas semelhantes com outros familiares, principalmente os mais jovens, por acreditar que essas trocas ajudam na construção de novas perspectivas. Ele também revelou que parte da família compartilha visões próximas às suas.

Ao encerrar a entrevista, João afirmou que não vê sentido em romper relações familiares por divergências políticas, embora admita frustrações em alguns posicionamentos.