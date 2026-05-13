Fortalecimento social e valorização indígena em Espigão do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 13/05/2026 às 10h32

Na manhã desta terça-feira, foi realizada a entrega de 1.790 (um mil setecentos e noventa) quilos de castanha, em uma importante ação que reforça o compromisso com a segurança alimentar e o desenvolvimento social do município.

A iniciativa contou com a participação da Associação dos Produtores, Artesãos e Manejadores Indígenas Apakuu Maaj (APAKUU MAAJ), que vem se destacando pelo trabalho de valorização das comunidades tradicionais e geração de renda sustentável.

Estiveram presentes o prefeito, o presidente da Câmara Municipal, a secretária de Assistência Social, Delzira de Araújo Campos, além da equipe do CRAS, que será responsável pela distribuição dos alimentos.

A aquisição das castanhas foi realizada por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal. Os produtos serão destinados às famílias inscritas nos programas sociais do município, garantindo alimento de qualidade à mesa de quem mais precisa.

A ação também conta com o apoio de emenda parlamentar do senador Confúcio Moura, fortalecendo ainda mais as políticas públicas voltadas à assistência social.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com o bem-estar da população, o fortalecimento das comunidades indígenas e o cuidado com as famílias em situação de vulnerabilidade social.