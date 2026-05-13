Prefeitura abrirá o chamamento para cadastro de protetoras de animais; registro permitirá acesso prioritário a serviços veterinários

Por Letícia Regis

Publicada em 13/05/2026 às 09h52

A Prefeitura de Porto Velho anunciou, nesta terça-feira (12), o chamamento para cadastro de protetoras independentes que atuam no resgate e acolhimento de animais em situação de abandono e maus-tratos.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer as políticas de proteção e cuidado animal no município, além de ampliar o suporte às pessoas que atuam diariamente no resgate e acolhimento de cães e gatos em situação de abandono e maus-tratos.

Segundo o secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Arthur Borim, o cadastramento será importante para aproximar o poder público dos protetores independentes.

“O cadastramento é uma ferramenta fundamental para fortalecer a proteção e o vínculo entre os protetores e os animais, permitindo que o município desenvolva ações mais eficazes de acompanhamento, saúde, bem-estar e cuidado responsável, garantindo mais segurança aos animais”.

A iniciativa visa garantir benefícios tanto para os protetores quanto para os animais resgatados. Quem aderir ao cadastro poderá receber ração e terá prioridade em serviços e ações promovidas pelo município, como:

Castração e microchipagem;

Atendimento na Clínica Bem-Estar Animal;

Serviços realizados pelo Castramóvel;

Campanhas de vacinação;

Participação nas feiras de adoção realizadas a cada dois meses.

A Clínica Bem-Estar Animal, primeira da região Norte a ser administrada pela Prefeitura, já realizou 37.544 atendimentos, entre consultas e exames, além de 1.148 teleatendimentos e 90 resgates de animais. Somente em 2026, as feiras de adoção garantiram um novo lar para 110 animais que foram vítimas de abandono e maus-tratos.

“Desde sempre me dedico ao resgate e cuidado animal. Contar com esse apoio é primordial para dar continuidade a esse trabalho e incentivar ainda mais a população a adotar esses pets, que precisam apenas de cuidado, proteção e muito carinho”.

O edital para cadastro e credenciamento das protetoras independentes estará disponível a partir da próxima semana (18).