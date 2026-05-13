Vilhena soma cerca de R$ 60 milhões em investimentos na educação e amplia rede municipal

Por Assessoria

Publicada em 13/05/2026 às 10h03

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), mantém em andamento um conjunto de obras na rede municipal de ensino que, somadas, alcançam cerca de R$ 60 milhões em investimentos. As ações incluem construção de novas unidades, reformas e ampliações, com foco na ampliação de vagas e melhoria da infraestrutura escolar.

Atualmente, seis obras estão em execução, entre elas a construção de duas escolas de educação infantil nos bairros Jardim das Oliveiras e Alphaville (Setor 76), projetadas para atender à crescente demanda por vagas.

Também passam por intervenções as escolas municipais Gorete Domingos, Abilio Juliano Nicolielo Neto, Professor Hermógenes Roberto Nogueira e Bianca e Leonardo de Mattos Bezerra, que recebem serviços de ampliação e reestruturação.

Segundo a Semed, as obras devem resultar na abertura de novas vagas, além de melhorias nas condições de segurança e no ambiente escolar. Para o secretário municipal de Educação, Flávio de Jesus, o volume de investimentos acompanha o crescimento da cidade e a necessidade de expansão da rede. “Estamos trabalhando para garantir estrutura adequada, ampliar o atendimento e oferecer melhores condições de ensino para alunos e profissionais”, afirmou.

Paralelamente às obras, a Prefeitura também realiza a distribuição de uniformes escolares e atua no reforço do quadro de profissionais da educação. Outros projetos já estão em fase inicial, com trâmites abertos para a construção de novas unidades nos bairros Maria Moura e Cidade Verde IV, ampliando o alcance da rede municipal em regiões em expansão.

De acordo com a secretaria, o conjunto de investimentos integra o planejamento da administração municipal para atender à demanda por vagas e qualificar o ensino público, com melhorias na infraestrutura, no atendimento e nas condições de aprendizagem.