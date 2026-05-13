Dr. Luís do Hospital entrega caminhonete para reforçar combate à malária em Itapuã

Por Diana Braga

Publicada em 13/05/2026 às 08h36

O município de Itapuã do Oeste recebeu uma nova caminhonete destinada ao fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde e combate à malária. O veículo foi entregue pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital (Novo), presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil, durante ato realizado no último domingo (10).

A entrega busca garantir mais estrutura, agilidade e melhores condições de trabalho às equipes que atuam diretamente no enfrentamento e controle da doença no município.

Segundo o deputado, o investimento reforça o compromisso do mandato com a saúde pública, especialmente em regiões que enfrentam desafios constantes no combate às doenças endêmicas.

“Estamos fortalecendo a estrutura da saúde para que as equipes possam atuar com mais eficiência no combate à malária e na proteção da população. Investir em saúde é investir na vida das pessoas”, destacou Dr. Luís do Hospital.

O parlamentar também ressaltou a importância da parceria entre o mandato, a Prefeitura e os profissionais da saúde para garantir avanços concretos no atendimento à população.

A entrega contou com a presença do prefeito Nei Martins, do secretário municipal de Saúde, Rodolpho Arco, da chefe da Vigilância em Saúde, Gelcimar Borges, além das agentes de saúde Rose Sucan e Marian Silva.

Para Dr. Luís do Hospital, o fortalecimento da atenção básica e das ações preventivas segue entre as prioridades do mandato. “Seguimos trabalhando para levar mais investimentos, estrutura e qualidade ao atendimento de saúde nos municípios de Rondônia”, afirmou.