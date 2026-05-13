Prefeitura de Ji-Paraná avança com restauração de ruas no primeiro distrito

Por Natalino FS

Publicada em 13/05/2026 às 08h41

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), intensificou nesta terça-feira (12) os serviços da operação “Tapa-Buracos” no primeiro distrito da cidade. As equipes atuam na recuperação de diversos trechos comprometidos, com o objetivo de garantir mais segurança, mobilidade e conforto para motoristas, motociclistas e moradores da região.

A ação faz parte do cronograma contínuo de manutenção viária executado pela administração municipal em diferentes bairros de Ji-Paraná, promovendo melhorias nas condições de trafegabilidade e mais fluidez no trânsito.

O prefeito Affonso Cândido (PL) destacou que as equipes seguem mobilizadas para atender as demandas da população e avançar na recuperação da infraestrutura urbana do município.

“Nosso objetivo é avançar com a operação ‘Tapa-Buracos’ em todos os bairros da cidade, conforme o cronograma definido pela equipe técnica e demandas que chegam. Nosso compromisso é garantir mais segurança no trânsito, melhorar o deslocamento das pessoas e oferecer mais qualidade de vida para a população”, afirmou.

Entre os pontos atendidos, os trabalhos de restauração foram concluídos na rua Menezes Filho, entre as ruas dos Seringueiros e das Flores, no bairro Dois de Abril, e na rua São Manoel, entre as ruas Monte Castelo e Jamil Pontes, no bairro Jardim dos Migrantes.

As equipes também iniciaram a preparação de uma nova frente de serviço na rua das Pedras, entre a rua Menezes Filho e a rua Jamil Pontes, no bairro Jardim dos Migrantes.

A Prefeitura reforça que a população pode colaborar indicando vias que necessitam de reparos. As solicitações podem ser feitas por telefone/WhatsApp (69) 99289-1163, com envio de fotos e da localização do ponto danificado.