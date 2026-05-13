Briga entre vizinhos termina com dois homens esfaqueados na zona Leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 13/05/2026 às 08h50

Uma discussão entre vizinhos terminou em violência na Rua Rino Levi, bairro Esperança da Comunidade, zona Leste de Porto Velho. Dois homens, de 28 e 48 anos, ficaram feridos após entrarem em luta corporal durante a tarde desta terça-feira.

De acordo com informações da Polícia Militar, os envolvidos passaram a noite e o dia ingerindo bebida alcoólica em uma vila de apartamentos. Em determinado momento, eles iniciaram uma discussão motivada pelo suposto desaparecimento de um aparelho celular, situação que evoluiu para agressões físicas.

Durante a confusão, um dos homens foi atingido com uma paulada na cabeça, enquanto o outro sofreu golpes de faca no braço direito e na mão esquerda. Após o ataque, o suspeito das facadas fugiu do local antes da chegada da polícia.

A vítima ferida com arma branca foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA Leste. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.