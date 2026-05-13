Avisos de desligamento programado chegam pelo aplicativo da Energisa; saiba como receber

Por ENERGISA

Publicada em 13/05/2026 às 09h46

Para garantir que todos os clientes recebam com antecedência as informações sobre desligamentos programados de energia, a concessionária reforça a importância do uso do aplicativo Energisa On, com as notificações ativadas no celular e os dados cadastrais sempre atualizados.

Os desligamentos programados são necessários em algumas situações específicas, como manutenções preventivas, melhorias ou expansão da rede elétrica, sempre com o objetivo de garantir a segurança das equipes técnicas e da população. Quando isso ocorre, os clientes são avisados com antecedência mínima de 72 horas, conforme determina a regulamentação da Aneel.

Para receber esses avisos corretamente, é essencial que o cliente:

Mantenha seus dados cadastrais atualizados (telefone e e-mail);

Utilize o aplicativo Energisa On;

e permita o envio de notificações nas configurações do celular.

Além do aplicativo, os desligamentos programados também são divulgados no site da Energisa, por meio de cartas a clientes específicos e, em situações pontuais, por rádio ou carro de som. No entanto, o aplicativo é o meio mais rápido e direto para o recebimento das informações.

De acordo com o coordenador de Planejamento e Qualidade da Energia da Energisa Rondônia, Tiago Cassamassimo, a comunicação antecipada ajuda o cliente a se organizar. “Sempre que possível, realizamos serviços com a rede energizada, sem interrupção. Quando o desligamento é indispensável, avisar o cliente com antecedência é fundamental. O aplicativo Energisa On permite que essa informação chegue de forma clara, imediata e segura”, explica.

Ative as notificações

Ao ativar as notificações no aplicativo Energisa On, o cliente passa a receber alertas diretamente no celular, informando data, horário e local do desligamento programado.

Importante: além de baixar o aplicativo, é necessário permitir as notificações nas configurações do celular para que os avisos sejam exibidos corretamente.

Como atualizar seus dados e ativar o recebimento dos avisos

A atualização cadastral é simples e pode ser feita sem sair de casa:

Pelo site: www.energisa.com.br

Pelo aplicativo Energisa On (Android e iOS)

Pelo WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Basta informar o CPF do titular ou o número da Unidade Consumidora (UC) e cadastrar um e-mail e telefone válidos.

Atenção para clientes que utilizam aparelhos essenciais à vida

Clientes cadastrados como dependentes de equipamentos médicos que necessitam de energia elétrica recebem comunicados personalizados com antecedência mínima de cinco dias úteis. Nesses casos, a Energisa também pode avaliar medidas adicionais de apoio durante o período de manutenção programada.

Canais de atendimento da Energisa Rondônia