Vigilância em saúde intensifica ações preventivas e orienta população sobre prevenção à meningite em Rondônia

Por Aurimar Lima

Publicada em 13/05/2026 às 09h13

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) intensificou as ações de vigilância epidemiológica diante da investigação de dois casos suspeitos de meningite registrados no município de Rolim de Moura. As medidas envolvem monitoramento diário, investigação laboratorial, acompanhamento de contatos próximos e reforço das orientações preventivas à população, com o objetivo de evitar agravamentos e reduzir riscos de transmissão.

Os dois casos seguem em investigação laboratorial. Um dos pacientes permanece internado no município de Ji-Paraná, em estado estável e sob sedação. O segundo paciente, que teve contato com o primeiro caso suspeito, está em acompanhamento pelas equipes de saúde. A Agevisa esclarece que a confirmação de casos isolados não significa situação de surto ou epidemia, mas reforça a importância da vigilância ativa e do diagnóstico precoce.

A atuação é coordenada pela Gerência Técnica de Vigilância Epidemiológica (GTVEP), responsável pelo monitoramento, investigação epidemiológica e orientação técnica aos municípios. O trabalho envolve integração entre estado, municípios, hospitais, laboratórios e vigilâncias epidemiológicas para garantir resposta rápida e segura diante das notificações.

As medidas envolvem monitoramento diário, investigação laboratorial

De acordo com o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, a atuação integrada das equipes de vigilância é fundamental para garantir segurança à população. “A Agevisa acompanha todos os casos suspeitos de forma criteriosa, com investigação epidemiológica, monitoramento dos contatos e suporte técnico aos municípios. Nosso trabalho é agir rapidamente para reduzir riscos e garantir uma resposta eficiente em saúde pública”, ressaltou.

MONITORAMENTO

Até o momento, Rondônia contabiliza 77 casos suspeitos de meningite notificados em 12 municípios. Após investigação epidemiológica e análise laboratorial, 31 casos foram confirmados e 46 descartados. Entre os confirmados, predominam meningites bacterianas, virais e outras etiologias identificadas durante a investigação.

A titular da Gerência Técnica de Vigilância Epidemiológica (GTVEP) da Agevisa, Luma Kubota, explicou que o monitoramento é contínuo e envolve ações imediatas diante de qualquer suspeita. “A meningite exige atenção rápida das equipes de saúde. Por isso, intensificamos a vigilância, investigação laboratorial e acompanhamento dos contatos próximos, além das orientações preventivas à população e aos serviços de saúde”, afirmou.

Diante da situação, a Agevisa reforçou o monitoramento diário dos casos suspeitos e confirmados, ampliou as orientações às unidades de saúde para diagnóstico precoce e tratamento oportuno, além do acompanhamento dos contatos próximos dos pacientes investigados. Também estão sendo realizadas coletas laboratoriais para identificação do agente causador e alinhamento constante entre os municípios e os serviços de saúde.

VACINAÇÃO

A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra as meningites bacterianas, consideradas as formas mais graves da doença. A orientação é que a população mantenha o calendário vacinal atualizado, especialmente com as vacinas meningocócica, pneumocócica e Haemophilus influenzae tipo b (Hib), disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os principais sintomas da meningite estão febre alta, dor de cabeça intensa, vômitos, rigidez na nuca, sonolência, manchas avermelhadas pelo corpo e alterações neurológicas. Crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas exigem atenção redobrada, devido ao maior risco de agravamento.

A Agevisa também orienta a adoção de medidas preventivas, como higienização frequente das mãos, evitar compartilhamento de objetos pessoais, cobrir nariz e boca ao tossir ou espirrar e manter ambientes ventilados. Em situações específicas, contatos próximos podem receber quimioprofilaxia conforme avaliação das equipes de saúde.

As ações seguem sendo realizadas de forma integrada entre Agevisa, Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), municípios, unidades hospitalares e laboratórios, fortalecendo a vigilância em saúde e a proteção da população rondoniense.