FICCO/RO cumpre quatro mandados de busca em Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 13/05/2026 às 09h15

Porto Velho/RO. A FICCO/RO deflagrou, nesta terça-feira (12/5), na cidade de Porto Velho, ação no âmbito da operação Força Integrada II, iniciativa nacional realizada simultaneamente em 16 estados da Federação.

Durante as diligências no estado, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, além de outras medidas investigativas.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado foi criada com base no conceito de força-tarefa e tem como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da atuação conjunta das instituições de segurança pública.

A iniciativa reúne polícias civis, militares e penais, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal e secretarias de segurança pública estaduais, em modelo de cooperação técnica e operacional coordenado pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as forças participantes.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais têm como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.

A FICCO está presente em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. Atualmente, 39 unidades atuam em diferentes regiões do país.