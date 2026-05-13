PM recupera materiais de furtos e prende homem por receptação e posse de munição

Por Newsrondonia.com

Publicada em 13/05/2026 às 08h50

Uma operação conjunta entre o Serviço de Inteligência e a guarnição do setor 1A do 1º Batalhão da Polícia Militar resultou na recuperação de produtos furtados e na prisão de um homem nesta terça-feira (12), no bairro Nova Esperança, em Porto Velho.

A intervenção ocorreu após o monitoramento de um veículo Ford Focus preto, identificado como o automóvel utilizado em furtos recentes às lojas Claro e Luz de Madre, na Avenida Carlos Gomes. No porta-malas do veículo, estacionado na rua Tucumã, os policiais localizaram uma televisão de grande porte compatível com a subtraída de um dos estabelecimentos.

Durante a vigilância, dois suspeitos em uma motocicleta fugiram em alta velocidade. Houve acompanhamento tático e disparos de advertência após um dos ocupantes fazer menção de sacar uma arma, mas a dupla conseguiu evadir-se por um beco. Ao vistoriar a residência monitorada, as equipes constataram que os ocupantes haviam fugido pelos fundos.

No interior do imóvel, foram encontrados R$ 281,00 em espécie, um rádio comunicador, diversas semijoias ainda com etiquetas de código de barras e aparelhos celulares. Também foram apreendidas munições de calibres 16, 22, 28 e 7.62 (festim), além de insumos para recarga, como chumbo e espoletas.

Um ponto crucial para a investigação foi a localização de casacos e vestes idênticos aos registrados pelas câmeras de segurança durante as ações criminosas na madrugada de segunda para terça-feira. A mãe de um dos suspeitos, identificado como Fred N. P., de 18 anos, reconheceu em vídeo o condutor do veículo como sendo seu ex-cunhado, conhecido como “Têca”.

Diante do material encontrado na residência, a Polícia Militar deu voz de prisão ao proprietário do imóvel, Francinaldo P. d. N. G., pai de um dos envolvidos que fugiu. Ele foi conduzido ao Departamento de Flagrantes e responderá, em tese, pelos crimes de receptação e posse ilegal de munição de uso restrito.

As proprietárias das lojas furtadas compareceram à delegacia para acompanhar os procedimentos e realizar a identificação dos bens recuperados. A ocorrência foi registrada por determinação do Comando Regional de Policiamento (CRP1), reforçando a resposta rápida da Polícia Militar no combate a crimes contra o patrimônio na capital.