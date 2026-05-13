Polícia Civil apreende arma de fogo, drogas e veículo adulterado

Por PC/RO

Publicada em 13/05/2026 às 08h40

A Polícia Civil do Estado de Rondônia realizou, nesta terça-feira (12), a prisão de dois indivíduos durante ação policial no distrito de Jaci Paraná, resultando na apreensão de arma de fogo, entorpecentes, aparelhos celulares e um veículo com sinais identificadores adulterados.

Durante diligências de rotina, a equipe policial abordou os ocupantes de uma motocicleta após atitude suspeita observada durante patrulhamento. Na revista realizada, os policiais localizaram, no interior de uma mochila transportada pelo passageiro, um revólver calibre .38 municiado com seis munições intactas, além de diversas porções de substâncias aparentando ser crack e maconha, embaladas e prontas para comercialização.

As apreensões totalizaram aproximadamente 37 gramas de crack e 13 gramas de maconha, entre porções fracionadas e porções maiores. Conforme apurado pela equipe policial, a forma de acondicionamento das substâncias, aliada ao porte simultâneo de arma de fogo municiada, reforça os indícios da prática de tráfico de drogas.

Em continuidade às diligências, os policiais constataram que a motocicleta utilizada pelos conduzidos apresentava sinais identificadores adulterados. A placa ostentada no veículo correspondia a outro modelo de motocicleta e, durante a verificação técnica, foi constatada a supressão das numerações de chassi e motor.

Os conduzidos, identificados pelas iniciais D.A.S. e F.L.P., foram presos em flagrante pelos crimes, em tese, de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A ação contou com apoio da equipe da Polícia Militar para a condução dos suspeitos até a unidade policial. Durante os procedimentos de polícia judiciária, também foram apreendidos dois aparelhos celulares, que permanecerão sob custódia para subsidiar investigações em andamento relacionadas à atuação de organização criminosa na região.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso com o enfrentamento à criminalidade.