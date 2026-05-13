Alero no Agro: em Urupá, trator novo ajuda produtores a seguir no campo

Por Isabela Gomes

Publicada em 13/05/2026 às 08h59

A Aspream adquiriu um trator Jhon Deere de 125 cavalos para auxiliar associados e famílias da região. (FOTO: Marcela Bomfim | Secom ALE/RO)

Na região do Esquinão, em Urupá, a rotina no campo ganhou reforço com a chegada de um trator de 125 cavalos destinado à Associação dos Produtores Rurais do Esquinão para Ajuda Mútua (Aspream). O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) e tem auxiliado famílias que vivem da produção rural no município.

Mais do que uma máquina, o trator representa apoio direto a uma comunidade que construiu sua história com trabalho coletivo. A Aspream foi criada em 2008 e, desde então, atua como ponto de apoio para produtores da região.

Segundo o presidente da associação, Zé Maria Armando, a nova máquina chegou para substituir um trator antigo, já com cerca de 15 anos de uso, ampliando a capacidade de atendimento aos produtores rurais.

“Esse foi um projeto nosso. Levamos a demanda para a deputada Cláudia de Jesus e ela nos atendeu, trazendo esse equipamento. A máquina veio para atender 25 famílias, mas nós não atendemos só os associados. Atendemos toda a região e, às vezes, chegamos a 35 famílias ou mais”, disse Zé Maria.

A região atendida pela associação reúne diferentes atividades produtivas, como café, pecuária leiteira e piscicultura. Com o novo trator, os produtores passam a contar com mais força para serviços essenciais da propriedade, desde o preparo de áreas para plantio até o apoio no escoamento da produção.

Na piscicultura, por exemplo, o equipamento ajuda no deslocamento da produção até o ponto de carregamento. Conforme relatou o presidente da associação, quando a carreta chega para transportar o peixe, o trator auxilia no trajeto entre a represa e o veículo, garantindo mais agilidade ao trabalho dos produtores.

A Associação tinha apenas um trator anteriormente, com 15 anos de uso. Hoje, conta também com maquinário novo e de ponta para atender associados e comunidade da região. (Foto: Marcela Bomfim | Secom ALE/RO)

A história da Aspream, em Urupá, lembra que o agro rondoniense também se fortalece nas pequenas comunidades, onde uma máquina, uma associação organizada e o apoio do poder público podem fazer diferença na vida de muitas famílias. Ao apoiar iniciativas como essa, a Assembleia Legislativa de Rondônia reafirma sua atenção permanente ao campo e aos produtores que ajudam a movimentar a economia do estado, tema que ganha ainda mais visibilidade com a 13ª Rondônia Rural Show Internacional.

Alero no Agro

A série “Alero no Agro”, produzida pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Assembleia Legislativa, mostra como os investimentos destinados pelos deputados estaduais têm fortalecido o setor produtivo e contribuído para o desenvolvimento das comunidades rurais em diferentes regiões do estado.