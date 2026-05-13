Deputado Jean Mendonça destina mais de R$ 214 mil para construção de barracão rural em Vale do Paraíso

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/05/2026 às 08h10

A infraestrutura destinada ao fortalecimento da agricultura familiar em Vale do Paraíso deverá receber um novo investimento por meio de emenda parlamentar.

A Associação das Produtoras e Produtores Rurais Nova Esperança (ASMURNE), situada na Linha 201, será contemplada com recursos voltados à construção de um barracão para apoio às atividades desenvolvidas pelos produtores locais.

O valor destinado alcança R$ 214.482,01, conforme anúncio feito pelo deputado estadual Jean Mendonça. Segundo o parlamentar, a liberação do recurso ocorreu após solicitação apresentada pela liderança Amarildo, ligada à associação.

De acordo com as informações divulgadas, a verba deverá ser utilizada na implantação da estrutura física da entidade, considerada estratégica para ampliar as condições de trabalho dos associados e oferecer melhores condições de apoio à produção rural no município.

Ao comentar a destinação da emenda, Jean Mendonça afirmou que o trabalho segue direcionado ao fortalecimento dos produtores rurais e ao incentivo de ações voltadas à agricultura familiar em Rondônia.