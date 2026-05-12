Alex Redano cobra solução urgente para falta de professores em escola de Vila União

Por Mateus Andrade

Publicada em 12/05/2026 às 16h23

De acordo com Alex Redano, a demanda chegou ao gabinete parlamentar por meio da Câmara Municipal (Foto: Rafael Oliveira)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao governo de Rondônia e à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) solicitando providências urgentes para regularizar o quadro de professores da Escola Estadual Maria de Abreu Bianco – Extensão Tancredo Neves II, no distrito de Vila União, em Campo Novo de Rondônia.

A solicitação foi motivada pela falta de professores das disciplinas de língua portuguesa e matemática, situação que, segundo o parlamentar, tem gerado preocupação entre estudantes, pais e comunidade escolar.

De acordo com Alex Redano, a demanda chegou ao gabinete parlamentar por meio da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia, por meio do Ofício 211/2026, relatando as dificuldades enfrentadas pela unidade escolar diante da ausência dos profissionais.

O deputado destacou a importância da recomposição do quadro docente para garantir a continuidade das atividades pedagógicas e evitar prejuízos ao aprendizado dos estudantes.

“A falta de professores compromete diretamente o aprendizado dos alunos e o andamento do calendário escolar. Estamos solicitando uma solução rápida para garantir o direito à educação e melhores condições de ensino para os estudantes da região”, afirmou o parlamentar.

A indicação encaminhada à Seduc solicita medidas imediatas para suprir a demanda da unidade escolar e assegurar a normalidade das aulas.

Alex Redano também reforçou o compromisso do mandato com a defesa da educação e das comunidades do interior do estado.

Foto: Rafael Oliveira