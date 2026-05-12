Dado Dolabella processa Record após reportagem sobre acusações do passado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 16h30

O ator Dado Dolabella acionou a Justiça contra a Record após contestar o conteúdo de uma reportagem exibida pelo programa Domingo Espetacular, que retomou episódios envolvendo acusações feitas por ex-companheiras do artista.

Segundo informações divulgadas pelo portal F5, a ação judicial foi protocolada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde tramita na 19ª Vara Cível. No processo, Dolabella pede indenização de aproximadamente R$ 67 mil.

A queixa do ator se concentra na forma como os fatos foram apresentados pela emissora. De acordo com a ação, a defesa sustenta que a reportagem relembrou episódios antigos sem contextualizar adequadamente o andamento judicial ou decisões relacionadas aos casos citados.

Os advogados afirmam que a exibição teria causado prejuízo à imagem pública do artista.

“Esta conduta configura calúnia (...) e difamação, ao manchar gravemente a reputação de Dolabella.”

A matéria questionada foi ao ar em novembro de 2025 e incluiu entrevista concedida pelo próprio ator ao jornalista Roberto Cabrini.

Na petição, a defesa também argumenta que a reapresentação de fatos passados, da forma como ocorreu, teria caráter depreciativo.

“A sua reiteração descontextualizada (...) visa unicamente a depreciar a imagem de Dolabella.”

Além da compensação financeira, o ex-participante de A Fazenda solicita a remoção da reportagem dos canais digitais da emissora, incluindo plataformas online e redes sociais, além da concessão de direito de resposta nos mesmos espaços e também na televisão.

Procurada, a Record informou que não comenta processos em andamento. Até a publicação da ação, a defesa do ator não havia se manifestado publicamente além do que consta nos autos.