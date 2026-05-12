Nattan reage após críticas por relato de Rafa Kalimann sobre gravidez: “Assistam tudo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 16h20

As declarações de Rafa Kalimann sobre momentos delicados enfrentados durante a gravidez da filha Zuza provocaram forte repercussão nas redes sociais e levaram Nattan a se pronunciar publicamente. O cantor comentou as críticas após trechos da série documental Tempo para Amar ganharem ampla circulação entre internautas.

Na produção, Rafa relata que viveu sentimentos de solidão na fase final da gestação e afirmou ter sentido falta de maior presença do artista em um período marcado por inseguranças e mudanças emocionais.

“Ele não conseguiu acompanhar e assimilar o meu momento, e isso mexeu muito comigo.”

A influenciadora também afirmou que a rotina profissional intensa do cantor, marcada por compromissos e viagens, dificultou a convivência durante a gravidez.

Segundo Rafa, o processo de adaptação à chegada da filha trouxe desafios emocionais que ela gostaria de ter enfrentado com maior apoio.

“Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele.”

Com a repercussão dos trechos, Nattan foi alvo de críticas em perfis de entretenimento e páginas de celebridades. Em resposta, o cantor fez um breve comentário em uma publicação no Instagram, pedindo que o público assistisse ao conteúdo completo antes de formar opinião.

“Assistam tudo para entender.”

Mesmo após a manifestação, usuários seguiram criticando a conduta atribuída ao artista, com comentários questionando sua postura durante a reta final da gravidez.

Rafa Kalimann já havia falado anteriormente sobre dificuldades emocionais enfrentadas no período gestacional, incluindo episódios de depressão e síndrome do pânico.

Zuza, primeira filha do casal, tem atualmente quatro meses.