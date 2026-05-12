Encontro discute resposta a emergências em saúde pública em Rondônia

Por Aurimar Lima

Publicada em 12/05/2026 às 16h32

O governo de Rondônia por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) realizou nesta segunda-feira (11), em Porto Velho, um encontro promovido pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) para a autoavaliação anual das capacidades de prevenção, preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública aplicadas ao estado de Rondônia.

Segundo o coordenador do Cievs da Agevisa, Eduardo Honda, a atividade foi realizada em parceria com o Ministério da Saúde e mobilizou equipes técnicas da vigilância em saúde para fortalecimento das estratégias de monitoramento e resposta rápida diante de possíveis emergências sanitárias.

“A autoavaliação das capacidades de prevenção, preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública é importante porque permite que o estado identifique pontos fortes, fragilidades e necessidades de melhoria nos serviços de saúde,” afirmou Honda.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância da integração entre estado e governo federal para fortalecer a saúde pública e garantir respostas eficientes em situações de risco à população. “O encontro fortalece estratégias de resposta às emergências em saúde pública em Rondônia,” pontuou.

De acordo com o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, o encontro fortalece a capacidade técnica do estado. “Essas avaliações são fundamentais para aprimorar os protocolos, integrar as equipes e garantir uma atuação rápida e eficaz diante de emergências em saúde pública”, ressaltou.

A programação contou com debates técnicos, alinhamento de estratégias e análise dos indicadores relacionados à vigilância, prevenção e resposta às emergências em saúde pública no estado. A autoavaliação fortalece o planejamento estratégico, melhora a integração entre os órgãos de saúde e contribui para respostas mais rápidas, eficientes e seguras à população, reduzindo riscos e impactos à saúde pública.