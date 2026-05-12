Mãe de Gracyanne critica Viviane Araújo após declaração sobre Belo: “Deixa de palhaçada”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 16h26

A repercussão das declarações de Viviane Araújo sobre sua experiência ao contracenar com Belo em Três Graças ganhou um novo capítulo nas redes sociais. Desta vez, a manifestação partiu de Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne Barbosa e ex-sogra do cantor, que criticou publicamente a postura da atriz.

O comentário foi publicado em resposta a uma postagem no Instagram sobre a entrevista em que Viviane admitiu desconforto ao gravar cenas românticas com o ex-marido na novela da TV Globo.

“Se aceitou o papel já sabia. Então, deixa de palhaçada.”

A fala de Viviane que provocou a reação foi dada ao comentar o reencontro profissional com Belo, de quem se separou há anos após um relacionamento amplamente conhecido pelo público.

Na entrevista, a atriz afirmou que a convivência nos bastidores transcorreu de forma profissional, mas admitiu que as cenas de beijo trouxeram certo incômodo pelo histórico entre os dois.

“Não é desagradável, mas é uma cena incômoda.”

Viviane também contou que não havia contato entre ela e Belo desde o fim do relacionamento e que o reencontro aconteceu exclusivamente em razão do trabalho, sem conversas sobre acontecimentos do passado.

Outro episódio mencionado pela atriz envolveu apresentações musicais do cantor. Segundo ela, imagens românticas dos personagens exibidas durante shows de Belo a desagradaram, levando sua equipe a pedir a retirada do material.

As cenas eram exibidas enquanto o cantor interpretava Me Bloqueia, música associada ao casal da trama.

Apesar da repercussão, nem Belo nem Gracyanne Barbosa comentaram publicamente a crítica feita por Ledir Jacobina.