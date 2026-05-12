Inscrições para cursos profissionalizantes presenciais seguem até quinta–feira (14), em Porto Velho

Por João Albuquerque

Publicada em 12/05/2026 às 16h19

Um dos estados com menor taxa de desocupação no Brasil, Rondônia conseguiu chegar a esse patamar graças às políticas públicas que garantem o fortalecimento da empregabilidade e do empreendedorismo. Para manter esse ritmo de desenvolvimento socioeconômico, o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) está com inscrições abertas até quinta–feira (14), para cursos profissionalizantes presenciais. Os interessados podem se inscrever , através do link https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/cursos-de-qualificacao-presencial-inscricoes-07-05-2026-a-14-05-2026/

As aulas serão ministradas na sede da Escola Técnica Estadual (ETEC), localizada na avenida Tiradentes, bairro Industrial e nos polos Rio Branco e Flora Calheiros. Os participantes receberão certificado, conforme a participação em todas as atividades e avaliações. O critério de seleção é a ordem de inscrição garantindo as vagas, portanto, os primeiros inscritos que cumprirem todos os requisitos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a expansão da educação profissional está impulsionando a economia rondoniense, porque trabalhadores qualificados ajudam a elevar a qualidade de produtos e serviços ofertados pelas empresas. “A qualificação da mão de obra é um dos fatores fundamentais para se atrair novos investimentos, principalmente com as transformações que estão ocorrendo no mercado de trabalho”, salientou.

VARIEDADE DE CURSOS

Quem também sai ganhando com a democratização do ensino profissionalizante sãos os jovens em início de carreira. Antônio Carvalho de Melo Braga, de 16 anos está na fase de decidir qual profissão vai seguir. Para chegar ao mercado de trabalho preparado quer se qualificar em diferentes ramos. “Atualmente estou fazendo o curso Técnico em Secretaria Escolar, mas tenho planos de fazer outros cursos na área de gestão”, declarou o morador do bairro Eletronorte, em Porto Velho que está no 2º ano do ensino médio.

A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira ressalta que, a variedade de cursos ofertados pela instituição de ensino motiva os estudantes a se qualificarem, pois, os mesmos podem construir uma carreira de sucesso, conforme a sua vocação. “Com a oferta de qualificação para ocupações em diferentes segmentos econômicos, o aluno tem diversas opções para conseguir um emprego ou abrir o próprio negócio’, enfatizou.

A CAPACITAÇÃO É NAS SEGUINTES ÁREAS:

– Educação e Social

– Tecnologia

– Infraestrutura

– Informação e Comunicação

– Produção Cultura e Design

– Gestão e Negócios

– Turismo, Hospitalidade e Lazer

– Ambiente e Saúde

– Infraestrutura

– Segurança

Cursos ofertados:

ETEC

– Comunicação e Expressão

– Oratória

– Operador de Drone

– Inglês Básico

– Assistente Administrativo

– Espanhol Aplicado ao Turismo

RIO BRANCO

– Auxiliar Administrativo

– SPA dos Pés

– Informática Aplicada

– Empreendedorismo

– Planejamento de Marketing

– Técnicas de Limpeza e Conservação do Ambiente

– Teoria das Relações Humanas

– Ética, Saúde e Segurança no Trabalho

FLORA CALHEIROS

– Operador de Comutador

– Maquiagem para Festa

– Flores Gigantes

– Artesanato em Papel – Origami

– Excel do Básico ao Avançado

– Língua Brasileira de Sinais (Libras)

– Informática Básica