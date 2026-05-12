Tirullipa lamenta incêndio que destruiu circo e diz ter perdido investimento de uma vida

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 16h33

Após o incêndio que atingiu o Circo do Tirú, em Natal, no Rio Grande do Norte, Tirullipa apareceu nas redes sociais para mostrar os danos causados pelo fogo e falar sobre o impacto emocional e financeiro da perda.

Em vídeo publicado no Instagram, o humorista afirmou que a estrutura reunia o principal investimento de sua carreira e também um legado familiar ligado à história de seu pai.

“Todo meu investimento, tudo o que eu tinha, joguei aqui dentro durante todos os meus anos de carreira.”

Visivelmente abalado, Tirullipa disse que o cenário de destruição o deixou profundamente afetado, mas ressaltou gratidão pelo fato de não haver vítimas.

“Seria pior se tivesse perdido alguém aqui.”

Segundo o artista, o incêndio aconteceu durante a madrugada. Ao comentar o ocorrido, ele afirmou interpretar o episódio com fé, apesar do prejuízo material.

Além da perda da estrutura física, Tirullipa destacou o impacto social provocado pelo incidente. De acordo com ele, mais de 100 famílias dependem diretamente das atividades do circo e foram afetadas pela paralisação.

O humorista também sinalizou a intenção de reconstruir o projeto e afirmou que permanecerá ao lado da equipe nesse processo.

A manifestação gerou ampla mobilização entre artistas e seguidores. Diversos nomes conhecidos deixaram mensagens de apoio nos comentários da publicação, entre eles Lucas Guimarães, Simony, Thayse Teixeira e Nego do Borel, que prestaram solidariedade ao humorista.

As causas do incêndio não haviam sido detalhadas até o momento da manifestação.