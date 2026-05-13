Mutirão do Incra em Machadinho do Oeste resulta em 400 famílias atendidas e R$ 10,2 milhões em créditos

Por INCRA

Publicada em 13/05/2026 às 08h29

O mutirão de Crédito Fomento realizado pelo Incra Rondônia em Machadinho do Oeste, entre os dias 4 e 8 de maio, resultou no atendimento de 400 famílias assentadas da reforma agrária e consolidou uma das maiores ações de operacionalização de Crédito Instalação previstas para o município em 2026.

A programação foi executada no escritório da Emater/RO, com atendimento às famílias de diversos assentamentos e reservas extrativistas do município para elaboração de projetos, atualização cadastral e contratos nas modalidades Apoio Inicial, Fomento, Fomento Mulher e Fomento Jovem.

Como resultado da ação, foram assinados contratos para 952 operações de crédito às famílias assentadas, totalizando R$ 10,288 milhões em investimentos.

Na modalidade Apoio Inicial (R$ 8 mil por família) foram 231 operações, somando R$ 1,848 milhão. Já o Crédito Fomento (R$ 16 mil) concentra 334 operações, com investimento de R$ 5,344 milhões. O Fomento Mulher (R$ 8 mil) contempla 307 operações, totalizando R$ 2,456 milhões, enquanto o Fomento Jovem (R$ 8 mil) prevê 80 operações, com investimento de R$ 640 mil.

As linhas de crédito têm como objetivo fortalecer a produção agrícola, incentivar pequenos empreendimentos rurais, ampliar a autonomia produtiva das mulheres assentadas e criar condições para permanência da juventude no campo com geração de renda e oportunidades produtivas.

Durante os cinco dias de programação, foram atendidas famílias dos assentamentos Tabajara I e II, Rio Tarifa, União, Palma Arruda, Lajes, Santa Maria, Pedra Redonda, Belo Horizonte, Cedro Jequitibá, José Carlos, Maria Mendes, Machadinho, além de reservas extrativistas e outras áreas da reforma agrária do município.

"A ação reforça a estratégia do Incra Rondônia de ampliar o acesso às políticas públicas diretamente nas comunidades rurais, acelerando a execução dos créditos e fortalecendo o desenvolvimento da agricultura familiar no estado", afirmou o superintendente regional do Incra, Luís Flávio Carvalho Ribeiro. Segundo a asseguradora do Crédito Instalação do Incra RO, Rosilene Ferreira, a ação também permitiu dar maior agilidade à análise documental e à elaboração dos projetos necessários para acesso das famílias agricultoras aos créditos.