PATAMO apreende drogas e conduz suspeitos por tráfico de drogas

Por PM/RO

Publicada em 13/05/2026 às 08h30

Na noite de terça-feira, 05 de maio de 2026, uma guarnição do PATAMO do 7º BPM realizou a apreensão de entorpecentes e conduziu envolvidos por suspeita de tráfico de drogas durante ação policial no Setor 10, em Ariquemes. A equipe intensificar o patrulhamento ostensivo visualizou uma mulher correndo para o interior de uma residência ao perceber a aproximação da equipe policial, fato que motivou a abordagem e buscas no interior do imóvel.

Durante a averiguação, os policiais localizaram aproximadamente 75 gramas de substância análoga a crack, distribuídas em 44 invólucros menores e outros três de maior volume, todos com características de comercialização ilícita. O material estava escondido sob a tampa de um poço existente em um dos cômodos da residência, local onde a suspeita tentou ocultar a droga ao notar a presença da guarnição. Também foram apreendidos R$ 1.198,50 em espécie e aparelhos celulares.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à unidade policial, juntamente com o material apreendido. A atuação rápida e técnica das equipes reforça o compromisso da Polícia Militar de Rondônia no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança da população.