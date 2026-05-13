PATAMO de Jaru localiza droga em bagagem durante operação em Vale do Anari

Por jaru em açao

Publicada em 13/05/2026 às 08h20

Na noite desta terça-feira, 12 de maio, uma ação da Polícia Militar de Rondônia resultou na apreensão de drogas durante a Operação Integrada “Brasil Contra o Crime Organizado”, realizada nas proximidades de um ponto de embarque e desembarque de passageiros em Vale do Anari.

A ocorrência contou com atuação de equipes especializadas do PATAMO de Jaru, além do apoio do Núcleo de Inteligência e do Canil da Polícia Militar. Durante patrulhamento ostensivo em uma região considerada estratégica por ligar os estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, os policiais observaram dois homens em atitude suspeita logo após o desembarque de um ônibus interestadual.

Segundo a PM, os suspeitos estavam com diversas bagagens, o que motivou a abordagem policial. Durante a entrevista, um dos envolvidos relatou ter retornado do município de Humaitá, no Amazonas. O outro afirmou ser usuário de entorpecentes, aumentando a suspeita da equipe.

Diante da situação, os militares utilizaram o cão farejador K9 Loke, do PATAMO, que realizou buscas nas bagagens. O animal indicou positivamente uma das bolsas, onde os policiais encontraram porções de substâncias aparentando ser cocaína e maconha, além de materiais utilizados para embalar e fracionar drogas.

Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito não soube explicar a origem do entorpecente encontrado em sua bagagem. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a UNISP de Machadinho D’Oeste, juntamente com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências legais.

A ação destacou o excelente trabalho da Polícia Militar de Rondônia, especialmente da equipe do PATAMO e do Canil de Jaru, que mais uma vez demonstraram preparo técnico, eficiência e compromisso no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, reforçando a segurança da população de toda a região.