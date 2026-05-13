Direção Executiva do SINTERO reconhece atuação das regionais após realização do Congresso Estadual

Por SINTERO

Publicada em 13/05/2026 às 08h19

A direção Executiva do SINTERO realizou, na última sexta-feira (8), a entrega dos kits do Congresso Estadual do SINTERO às regionais, em um momento de reconhecimento pelo trabalho de mobilização desenvolvido durante a realização do evento.

A entrega foi conduzida pela presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, contemplando inicialmente as Regionais Estanho, Centro I e II, Guaporé, Da Mata, Apidiá e Cone Sul. As demais regionais receberão os materiais posteriormente, conforme o cronograma da entidade.

A ação simboliza o reconhecimento da executiva ao empenho das regionais, que tiveram papel fundamental na organização, mobilização e participação da categoria durante o Congresso Estadual do SINTERO, realizado com ampla participação e considerado um sucesso pela entidade.

Segundo a presidenta, o comprometimento das regionais foi essencial para fortalecer os debates e garantir a representatividade da categoria no congresso.

“Quero agradecer o empenho e a dedicação de cada regional durante a mobilização para o nosso Congresso Estadual. O sucesso do congresso é resultado do trabalho coletivo, da união e do compromisso de cada dirigente e de cada trabalhador e trabalhadora em educação que participou desse importante momento de construção do nosso sindicato”, destacou Dioneida Castoldi.