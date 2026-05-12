Incentivo ao esporte e inclusão marcam evento Meeting Paralímpico realizado em Porto Velho

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 12/05/2026 às 14h13

O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) realizou no sábado (9), o Meeting Paralímpico, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, em Porto Velho. A ação aconteceu em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e contou com patrocínio de uma empresa pública brasileira subsidiária da Caixa Econômica Federal (CEF). O evento reuniu 55 estudantes-atletas e 37 profissionais, entre técnicos, integrantes de staff e motoristas, com o objetivo de incentivar a inclusão social e ampliar a participação dos estudantes no esporte paralímpico.

As provas incluíram corridas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros, além de arremesso de peso, lançamento de pelotas e lançamento de dardos. O evento também serviu como etapa seletiva para as Paralimpíadas Escolares Brasileiras, previstas para ocorrer entre os dias 16 e 27 de novembro, em São Paulo. Participaram estudantes-atletas dos municípios de Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacoal, Espigão do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e Vilhena, além dos distritos de Jaci-Paraná e Calama.

O estudante-atleta Arthur Constâncio Mendes, participou das provas de 100 e 200 metros e do arremesso de peso

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o incentivo ao esporte fortalece a inclusão e gera oportunidades aos estudantes. “O governo do estado tem investido em ações que promovem o desenvolvimento dos jovens, valorizando talentos e incentivando a participação em atividades esportivas que contribuem para a formação cidadã.”

De acordo com o titular da Seduc, Massud Badra, o Meeting Paralímpico amplia o acesso dos estudantes-atletas às competições de alto rendimento. “A iniciativa reforça o compromisso da educação estadual com a inclusão e o incentivo ao esporte escolar, criando oportunidades para que os estudantes possam avançar em competições nacionais e desenvolver suas potencialidades”, afirmou.

O estudante-atleta Arthur Constâncio Mendes, de 14 anos, da Escola Campus Sales, no município de São Francisco do Guaporé, participou das provas de 100 e 200 metros e do arremesso de peso, na categoria B, conquistando medalha durante a competição. Estudante com deficiência visual e praticando esporte desde os 11 anos, Arthur destacou que o incentivo da família e dos amigos tem sido essencial para seguir competindo e superando desafios. “O apoio das pessoas que acreditam em mim faz toda diferença. O esporte me mostrou que a deficiência visual não limita os nossos sonhos e capacidades.”

O gerente de esporte escolar, Marcelo Araújo, ressaltou que o Meeting Paralímpico vai além das competições esportivas, promovendo valores importantes para a formação dos estudantes. “O evento fortalece a inclusão por meio da educação e do esporte, incentivando o respeito, a valorização das potencialidades dos estudantes-atletas e a promoção da saúde e qualidade de vida.”

Fotos: Sabrina Raphaela