Governo e Prefeitura retomam obras de pavimentação da Linha 625

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 14h29

O Governo de Rondônia e a Prefeitura de Jaru retomaram nesta semana as obras de pavimentação da Linha 625. Nesta terça-feira (12), o prefeito Jeverson Lima acompanhou o andamento dos trabalhos de terraplanagem e destacou quais etapas da obra já foram realizadas. “Até o momento, foi feita a construção de galerias de concreto, bueiros e o asfaltamento de mais de um quilômetro da pista direita”, ressaltou o prefeito.

Orçada em R$ 15 milhões, a pavimentação da Linha 625 é uma obra de grande porte, executada por meio de parceria entre o Governo de Rondônia e a Prefeitura de Jaru. O projeto contempla vias de mão dupla, pista de caminhada e iluminação em LED, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para toda a população, principalmente para os moradores dos bairros Savana Park, Setor Industrial e região.

Jeverson também destacou a importância do trabalho em conjunto entre o Governo do Estado e a Prefeitura. “Diversas obras importantes em Jaru só são possíveis graças ao alinhamento e à união de esforços entre a nossa gestão e grandes parceiros como o Governo de Rondônia. O meu muito obrigado ao governador Coronel Marcos Rocha, ao chefe da Casa Civil e secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, Elias Rezende, e também aos diretores do DER, Coronel Éder André e Anderson Dias, pela parceria, compromisso e dedicação com o desenvolvimento do nosso município”, finalizou.