RO-135 recebe obras de sinalização horizontal entre Alta Floresta e Vila Marcão

Por Antonia Lima

Publicada em 12/05/2026 às 14h20

Com o objetivo de reforçar a segurança viária e proporcionar melhores condições de trafegabilidade aos usuários da rodovia, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), realiza melhorias na infraestrutura viária na RO-135, conhecida como Linha P-50. A obra é executada no município de Alta Floresta d’Oeste sentido à Vila Marcão.

As equipes da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa) já concluíram 17 quilômetros de sinalização horizontal, restando apenas 3 quilômetros para a finalização total dos trabalhos. A ação contribui diretamente para a orientação dos motoristas na rodovia, oferecendo mais segurança no deslocamento de moradores, produtores rurais e demais condutores que utilizam diariamente o trecho.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os serviços de sinalização horizontal são fundamentais para reforçar a segurança dos motoristas que utilizam a rodovia. “Estamos investindo em ações que garantem mais segurança e melhor trafegabilidade para a população. A sinalização é essencial para orientar os condutores e proporcionar mais tranquilidade a quem passa diariamente pela RO-135”, pontuou.

O agricultor Elias Alessi, afirmou estar feliz com resultado dos serviços

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, esse trabalho contribui diretamente para a organização do tráfego e para a redução de incidentes. Seguimos acompanhando os serviços para concluir todo o trecho o mais rápido possível”, afirmou.

O coordenador da Cousa, Lucas Albuquerque, enfatizou a atuação das equipes durante a execução dos serviços. “Já concluímos 17 quilômetros de sinalização horizontal e seguimos trabalhando nos quilômetros restantes para finalizar a rodovia com segurança para todos os usuários”, explicou.

O agricultor Elias Alessi, disse estar feliz com resultado dos serviços e destacou os benefícios da melhoria para quem trafega pela estrada diariamente. “A sinalização ajuda muito, principalmente à noite e nos períodos de chuva. Agora ficou mais seguro para quem trabalha e precisa utilizar essa rodovia todos os dias”, relatou.