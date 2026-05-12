Projeto “Iperon Perto de Você” amplia atendimento previdenciário em municípios de Rondônia

Por Ruth Abreu

Publicada em 12/05/2026 às 15h07

O governo de Rondônia, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon), realizou, nos municípios de Presidente Médici e Jaru, a segunda etapa do projeto “Iperon Perto de Você”, iniciativa que leva serviços previdenciários aos segurados do interior do estado.

Os atendimentos ocorreram nos dias 11 e 12 de maio, em Presidente Médici, e acontecem nos dias 13 e 14, em Jaru, contemplando servidores ativos, aposentados e pensionistas com serviços como recadastramento, orientações previdenciárias, esclarecimento de dúvidas processuais e ações de educação previdenciária.

A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços previdenciários, garantindo atendimento mais acessível, ágil e humanizado aos segurados que residem no interior do estado. Além do atendimento ao público, a ação também fortalece o alinhamento institucional com as equipes de recursos humanos dos municípios, contribuindo para a melhoria da gestão previdenciária em Rondônia.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação amplia do acesso aos serviços públicos. “O governo do estado tem trabalhado para levar os serviços da administração estadual a todas as regiões de Rondônia, garantindo mais acessibilidade, eficiência e atendimento humanizado aos servidores e segurados”, pontuou.

O presidente do Iperon, Delner do Carmo de Azevedo, destacou que o projeto fortalece a presença institucional do Instituto no interior. “O ‘Iperon Perto de Você’ amplia o acesso dos segurados aos serviços previdenciários em diferentes regiões do estado”, afirmou.

A programação do projeto seguirá para os municípios de Alta Floresta d’Oeste, nos dias 25 e 26 de maio, e São Francisco do Guaporé, nos dias 27 e 28. Em 2026, o “Iperon Perto de Você” chega à quinta edição, com previsão de atendimentos em 11 municípios rondonienses até o mês de julho, fortalecendo a presença institucional do Iperon em diversas regiões do estado.