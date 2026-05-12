Hildon Chaves inicia agenda no interior e percorre os primeiros sete municípios ouvindo lideranças

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 15h33

O ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo do Estado, Hildon Chaves (Federação União Progressista), e o deputado estadual Cirone Deiró, de Cacoal, pré-candidato a vice na chapa, deram o pontapé inicial na pré-campanha que tem por objetivo disputar as eleições de outubro para o Governo do Estado. Na semana passada, Hildon Chaves percorreu os municípios de Jaru, Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Castanheiras, Rolim de Moura, Seringueiras e São Miguel do Guaporé.

O objetivo é construir um plano de governo conectado com a realidade da população, priorizando áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, agricultura, geração de emprego e renda e qualidade de vida para a população. Mais do que cumprir agenda política, Hildon busca fortalecer o diálogo com quem vive os desafios do dia a dia, defendendo uma gestão próxima das pessoas e comprometida com o bem-estar dos rondonienses

“Finalizamos a nossa primeira semana de pré-campanha efetiva e temos a grata surpresa de constatar que nosso nome tem crescido de forma orgânica, em razão do trabalho que fizemos em Porto Velho e também da trajetória de serviços prestados do pré-candidato a vice Cirone Deiró”, afirmou Hildon. “Visitamos os sete primeiros municípios. É apenas o início da nossa caminhada, onde iremos percorrer todos os 52 municípios do nosso Estado”, ressaltou. “Agora é o momento de ouvir a população, saber o que pensam os rondonienses, quais são as suas demandas, como as pessoas veem o momento atual e o que esperam do próximo governo”, afirmou Hildon.

“Queremos a adesão das pessoas. Mais do que simplesmente apresentar propostas, queremos abrir espaço e convidar a todos que se sintam à vontade para colaborar e juntos construirmos a Rondônia que todos nós desejamos”, disse o pré-candidato. “O maior ativo de Rondônia são os rondonienses. Pessoas que vieram pra cá de todos os cantos do país e com trabalho e muita dedicação construíram um estado próspero e acolhedor”.

ADESÕES

Durante a fase de visitas, Hildon e Cirone participaram de diversas reuniões com agricultores, comerciantes, pecuaristas, empresários, lideranças políticas e a população dos municípios. Em Rolim de Moura, o pré-candidato recebeu a adesão de mais de 50 nomes do empresariado local, reunidos a convite do empresário Cesar Cassol. “O Hildon Chaves e o Cirone Deiró já mostraram sua competência e tenho certeza que farão um grande trabalho dentro do Governo do Estado”, disse Cassol.

O médico e cirurgião Volmir Rodegheri, proprietário do Hospital e Maternidade Bom Jesus e um dos pioneiros de Rolim de Moura, assumiu o compromisso de colaborar com a campanha. “Conheço Hildon e Cirone há muitos anos e sei da seriedade com que ambos sempre manifestaram, tanto na atividade empresarial quanto na vida pública, são os nomes certos para a árdua tarefa de governar e promover o desenvolvimento que Rondônia precisa e almeja”, disse Volmir.

CAFÉ

Em Castanheiras, Hildon participou de um dia de campo voltado para o café e destacou a importância da atividade para todo o Estado. “Vamos incentivar a atividade cafeeira, com algo entre 50 mil e 100 mil reais de fomento, em dois ou três hectares de café, criaremos um produtor de classe média-alta, capaz de gerar renda e riqueza dentro do nosso estado. Acredito que o fomento do café poderá fazer com que o PIB de Rondônia possa dobrar em apenas três ou quatro anos”, declarou o pré-candidato. “Fizemos essa revolução na capital e faremos isso em todas as regiões do Estado”.

Em São Miguel do Guaporé, Hildon Chaves foi recebido por dezenas de produtores rurais, comerciantes e empresários na Associação Comercial e Industrial (Acismig), reunidos a convite do deputado estadual Ismael Crispin. Durante o encontro, Hildon Chaves recebeu o apoio público do prefeito Edilson Crispin e dos nove vereadores da Câmara Municipal. “São Miguel do Guaporé foi colocada em segundo plano nas últimas administrações do Governo do Estado e temos confiança de que nosso município voltará a ter representatividade com Hildon”, destacou o deputado Crispin.

Um dos setores da economia que recebeu maior atenção entre as lideranças presentes foi a cafeicultura. “O café traz riqueza e melhora a qualidade de vida da população, em Porto Velho fizemos a distribuição de 2,5 milhões de mudas de café clonal para os produtores do município e o resultado foi extraordinário”, lembrou Hildon. “Vamos melhorar as estradas e criar uma rota alternativa para que o nosso setor produtivo possa desviar do pedágio”, ressaltou.

EDUCAÇÃO

Em Seringueiras, Hildon foi recepcionado pelo deputado Ismael Crispin, prefeito Armando Bernardo da Silva (União Brasil), vereadores e por um grande número de produtores rurais e empresários da região. Hildon Chaves falou sobre os investimentos que fará na educação do Estado. Ele citou as mudanças que promoveu como prefeito de Porto Velho.

“Quando assumi, éramos a última capital do país no ranking da Educação. Nenhuma escola tinha ar-condicionado. Ninguém consegue ensinar ou aprender num calor de 40 graus. Então instalamos centrais em todas as escolas”. Hildon também promoveu a aquisição de 160 ônibus novos para o transporte escolar, formando uma das maiores frotas próprias do país.

“No último ano de nosso mandato, chegamos ao 5º lugar entre todas as capitais, com uma taxa de 95% de alfabetização na idade escolar correta”. Hildon também investiu no acesso de jovens de baixa renda à universidade, por meio do programa de inclusão social “Faculdade da Prefeitura”, concedendo anualmente mais de 500 bolsas de estudo em instituições de ensino superior da capital.