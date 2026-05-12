Em abril, Jaru foi a cidade de Rondônia que mais realizou atendimentos médicos com especialistas

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 15h47

De acordo com o relatório do Projeto de Telemedicina PROADI-SUS, Jaru é o município de Rondônia que mais realizou atendimentos na modalidade teleinterconsulta durante o mês de abril.

Conforme levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, 115 teleinterconsultas foram realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Carlos Chagas, 56 na UBS Rute de Souza e 22 na Unidade de Saúde da Família Izaltino Lopes, localizada no distrito de Tarilândia.

O PROADI-SUS é desenvolvido por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Jaru e o Hospital Albert Einstein e oferece atendimentos nas áreas de cardiologia, pneumologia, reumatologia, infectologia (adulto), neurologia (adulto e pediátrica), endocrinologia (adulto e pediátrica), pediatria e psiquiatria.

O prefeito Jeverson Lima destacou a importância da telemedicina para a saúde pública municipal. “Com o PROADI-SUS, conseguimos levar médicos especialistas à população sem a necessidade de deslocamento e mantendo a alta qualidade que o hospital Albert Einstein garante”, frisou, lembrando que as consultas acontecem mediante encaminhamento e agendamento feito pelo sistema de regulação.