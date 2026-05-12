Cras Elizabeth Paranhos promove encontro voltado à saúde mental de mães atípicas

Por Adaides Batista

Publicada em 12/05/2026 às 16h07

O Cras Elizabeth Paranhos vinculado à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, realizou, o encontro “Cuidar de Quem Cuida de Mim”. A ação foi voltada às mães atípicas acompanhadas pela unidade e teve como foco o acolhimento emocional, a valorização do autocuidado e a conscientização sobre a importância da saúde mental dos cuidadores.

A atividade foi promovida em parceria com o Curso de Psicologia da Fimca, contando com a participação dos acadêmicos Angélica Almeida, Deliane Almeida, Ivanice Alves, Moisés Marinho, Sandra Pellizzani e Wellington Alves, que conduziram dinâmicas, reflexões e momentos de escuta e interação com as participantes.

Durante o encontro, foram abordados temas relacionados à sobrecarga emocional enfrentada diariamente por mães e responsáveis que dedicam grande parte do tempo aos cuidados de filhos com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou outras necessidades específicas. A proposta foi criar um espaço humanizado de diálogo, apoio e fortalecimento emocional.

A coordenação do Cras destaca que ações como essa são fundamentais para promover qualidade de vida às famílias atendidas pelos equipamentos da assistência social. Muitas mães atípicas acabam colocando suas próprias necessidades em segundo plano diante da rotina intensa de cuidados, o que pode gerar desgaste físico, emocional e psicológico.

“O cuidado com as famílias também passa pela atenção à saúde emocional de quem dedica a vida ao cuidado do outro. Nossa gestão tem trabalhado para fortalecer ações humanizadas, garantindo apoio, inclusão e dignidade às mães atípicas e seus familiares”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Além do acolhimento, o encontro também reforçou a importância das redes de apoio e do acompanhamento psicossocial como instrumentos de fortalecimento familiar e inclusão social.

Para o secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, essa iniciativa do Cras Elizabeth Paranhos, integra o compromisso da gestão municipal em ampliar políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, neurodivergentes e seus familiares.

Segundo a equipe organizadora, momentos de escuta, orientação e troca de experiências contribuem diretamente para o bem-estar das cuidadoras, fortalecendo vínculos comunitários e incentivando o autocuidado como parte essencial da saúde integral.

“A ação reafirma o papel do Cras Elizabeth Paranhos como espaço de proteção social, acolhimento e promoção da cidadania, oferecendo atendimento humanizado às famílias em situação de vulnerabilidade social no município”, disse a coordenadora do Cras, Luciana Nascimento.