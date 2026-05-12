Doação fortalece rede de assistência social e combate à insegurança alimentar

Por Adaides Batista

Publicada em 12/05/2026 às 16h13

A Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, recebeu a doação de mercadorias alimentícias da Delegacia da Receita Federal em Porto Velho/RO para destinar às famílias e as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa foi formalizada na manhã da segunda-feira (11), com a assinatura do Termo de Entrega de Mercadorias Incorporadas entre a Semias e a Receita Federal.

Conforme o Termo assinado, as mercadorias destinam-se à incorporação para fins de interesse público e social, observadas as condições de utilização, armazenamento e consumo previstas na legislação vigente.

Os produtos recebidos serão encaminhados ao Departamento de Proteção Social Básica (DPSB) da Semias, que distribuirá às unidades de acolhimento mantidas pela secretaria e também aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que realizam o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade em seus respectivos territórios.

O prefeito Léo Moraes destacou que a parceria com a Receita Federal fortalece o trabalho social desenvolvido no município e amplia o atendimento às famílias que mais precisam. Segundo ele, ações como essa garantem mais dignidade, segurança alimentar e suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso da gestão com a proteção social e o cuidado com a população.

“A doação representa um importante reforço às ações socioassistenciais desenvolvidas pelo município, contribuindo diretamente para ampliar o suporte oferecido às famílias que mais necessitam”, disse o diretor do DPSB da Semias, Adonias Moeses.

“Além de garantir melhores condições de atendimento nas unidades da rede de assistência social, os itens doados irão auxiliar no enfrentamento das situações de insegurança social e alimentar, promovendo dignidade, proteção e cuidado às pessoas atendidas pela Semias”, destacou o secretário, Paulo Afonso.