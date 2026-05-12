Não preciso da ajuda de Xi Jinping com o Irã, diz Trump antes de embarcar para encontro com o líder chinês

Por G1

Publicada em 12/05/2026 às 15h29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (12) que não precisa da ajuda do presidente da China, Xi Jinping, para encerrar a guerra que os EUA trava contra o Irã no Oriente Médio.

"Eu não acho que precisamos de qualquer ajuda do Xi (Jinping) com o Irã. Eles [Irã] farão a coisa certa ou nós terminaremos o trabalho", declarou Trump ao deixar a Casa Branca para embarcar no Air Force One a caminho de Pequim.

Trump e Xi se encontrarão na quarta-feira (13) em Pequim, na China, para onde o norte-americano embarcou nesta tarde. A reunião ocorre em meio a um novo impasse nas negociações entre EUA e Irã para o fim da guerra. A China, forte parceira estratégica e econômica do Irã, não tem se posicionado no conflito.

O presidente dos EUA minimizou as divergências com Xi sobre o Irã e as consequências do conflito sobre o mercado global de petróleo. "Nós vamos ter uma longa conversa dobre isso. Acho que ele tem sido relativamente bom, para ser sincero com você", afirmou.

No entanto, minutos depois, Trump acrescentou: "Temos muitas coisas para conversar, e o Irã não deve ser uma delas, para ser sincero com você, porque temos o Irã sob controle".

Trump afirmou ainda que Xi Jinping também irá aos Estados Unidos antes do fim deste ano.

O encontro dos líderes das duas principais potências econômicas mundiais será o segundo em menos de um ano. Em outubro de 2025, os dois fizeram uma reunião focada na guerra tarifária que travavam na ocasião e anunciaram acordos e uma pausa na batalha comercial.

Os dois líderes devem tratar de temas como:

Taiwan, o território que Pequim reivincida como seu, mas com quem EUA mantêm boas relações;

Inteligência Artificial: assessores do governo Trump têm demonstrado preocupação com o avanço de modelos desenvolvidos na China. A avaliação é que os países precisam criar um canal de comunicação para evitar conflitos;

Acordo comercial: os dois países ainda vivem uma trégua firmada em outubro de 2025, após uma guerra tarifária. O acordo foi alcançado no último encontro entre Trump e Xi Jinping. Desta vez, é esperado que Trump e Xi anunciem a criação de fóruns para facilitar o comércio e investimentos entre os dois países.