Rolim de Moura promove seminário “Infância Protegida, Futuro Garantido” no combate à violência contra crianças e adolescentes

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 14h52

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), em parceria com o CRAS e CREAS, promove no próximo dia 18 de maio o seminário “Infância Protegida, Futuro Garantido”, uma importante ação de conscientização e fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência.

O evento será realizado às 19 horas, na Câmara Municipal de Rolim de Moura, reunindo profissionais, famílias, educadores, autoridades e toda a comunidade para debater temas fundamentais relacionados à proteção de crianças e adolescentes.

A iniciativa integra as ações da campanha Maio Laranja, movimento nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e busca ampliar o diálogo sobre prevenção, acolhimento, denúncias e fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.

Durante o seminário, especialistas convidados abordarão diferentes aspectos ligados à proteção infantojuvenil. A advogada Érica Guimarães falará sobre “Influência social e sexualização precoce”, destacando os impactos da exposição excessiva e dos conteúdos inadequados no desenvolvimento infantil.

A psicóloga Fabiana Fagundes conduzirá a palestra “Proteção da criança e identificação da violência, fluxo de denúncias”, trazendo orientações sobre sinais de violência, mecanismos de proteção e os caminhos corretos para encaminhamento das denúncias.

Já a educadora parental Lívia Morgana abordará o tema “Violência digital e rede de proteção”, enfatizando os desafios enfrentados pelas famílias diante do ambiente virtual e a importância do acompanhamento e da orientação no uso das tecnologias por crianças e adolescentes.

A Secretaria Municipal de Assistência Social destaca que o seminário representa mais um passo no fortalecimento das políticas públicas voltadas à garantia dos direitos da criança e do adolescente em Rolim de Moura. Além de conscientizar a população, o encontro também pretende mobilizar a sociedade para a construção de uma rede de proteção cada vez mais ativa e eficiente.

As inscrições podem ser realizadas por meio do link disponibilizado pela organização ou através do QR Code presente no material oficial do evento.

Com o tema “Faça Bonito. Proteja nossas Crianças e Adolescentes”, a campanha reforça a importância da denúncia e da participação da sociedade no combate a qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes.