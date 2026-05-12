Ieda Chaves destinado recurso para viabiliza compra de veículo para transporte de pacientes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 15h27

Recurso destinado pela deputada estadual Ieda Chaves será utilizado para reforçar o atendimento na área da saúde do município de Rolim de Moura.

A saúde de Rolim de Moura recebeu um reforço financeiro de R$ 150 mil voltado à aquisição de um veículo destinado ao transporte de pacientes no município. O recurso já foi disponibilizado e deverá contribuir para ampliar a estrutura de atendimento oferecida à população local.

O investimento foi destinado pela deputada estadual Ieda Chaves, que destacou o cumprimento de mais um compromisso com a população do município. Segundo a parlamentar, a iniciativa busca garantir melhores condições de deslocamento para pessoas que necessitam de atendimento de saúde, sobretudo aquelas que dependem do transporte público municipal para acessar serviços médicos.

A articulação para a destinação do recurso contou com a parceria de Marquinhos do Som, mencionado pela deputada ao agradecer o apoio e o compromisso com as demandas locais. De acordo com Ieda Chaves, a soma de esforços entre representantes políticos e lideranças do município fortalece a execução de ações voltadas ao interesse coletivo.

Ainda conforme a parlamentar, novos investimentos e medidas voltadas ao cuidado com a população seguem entre as prioridades do mandato, com foco na ampliação de serviços e melhorias para os moradores de Rolim de Moura.