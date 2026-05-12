SINTERO e Comissão do PCCR entregam proposta de reformulação do plano em Itapuã do Oeste

Por SINTERO

Publicada em 12/05/2026 às 14h15

O SINTERO participou nesta segunda-feira (11), em Itapuã do Oeste, juntamente com à Comissão de Educação do PCCR para entregar a proposta de reformulação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da educação municipal ao executivo.

A proposta, construída e aprovada pela categoria, foi entregue ao prefeito Nei Martins e representa uma demanda aguardada há anos pelos profissionais da educação do município. O objetivo agora é que o texto seja encaminhado para apreciação e votação na Câmara Municipal.

Durante o encontro, o prefeito afirmou que há interesse da gestão em encaminhar o projeto o mais rápido possível para análise dos vereadores, visando à aprovação da reformulação do plano.

A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, destacou a importância do diálogo e da mobilização da categoria na construção da proposta. “A reformulação do PCCR representa um avanço significativo para a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação municipal. Essa é uma conquista construída coletivamente e muito aguardada pela categoria”, afirmou.