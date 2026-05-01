1° Feira Ecocultural reúne cerca de 5 mil pessoas em Vilhena

Por Asssessoria

Publicada em 12/05/2026 às 14h43

A 1ª edição da Feira Ecocultural reuniu um público estimado em cerca de 5 mil pessoas na Praça Ângelo Spadari, no último sábado, 9, em Vilhena. O evento integrou ações ambientais, culturais e de cidadania em um único espaço, promovendo uma programação diversificada voltada à conscientização, sustentabilidade e valorização da cultura local.

Realizada pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV)S em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), a iniciativa teve como objetivo incentivar práticas sustentáveis, fortalecer a educação ambiental e ampliar o acesso da população às atividades culturais.

Com início às 16h, a programação reuniu atividades já consolidadas do projeto EcoAção da Semma, incluindo ações de educação ambiental, distribuição de mudas e exposições educativas com animais taxidermizados. O evento também contou com a tradicional feira de adoção responsável, na qual 21 animais encontraram um novo lar, sendo 13 cães e 8 gatos adotados ao longo da programação.

A Feira Ecocultural reuniu ainda 28 expositores, com espaços dedicados ao artesanato, à agroindústria regional e ao fortalecimento da economia criativa local.

Além das ações ambientais e culturais, o evento também marcou a história do município ao promover os primeiros shows católicos realizados pela Prefeitura de Vilhena. A programação musical contou com apresentações da banda Anjos do Resgate e do cantor Flávio Vitor Jr., reunindo grande participação do público ao longo da noite.