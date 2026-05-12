Mulheres buscam mais espaços na Assembleia Legislativa, a força feminina para a Câmara Federal, Porto Velho Cidadania prioriza Elas no campo

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 14h00

Assembleia – A disputa pelas 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale), certamente será das mais concorridas. Somente três dos deputados da atual legislatura não estarão em busca da reeleição, porque concorrerão a outros cargos eletivos. O delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) pretende concorrer ao Governo do Estado ou senador; Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) a deputado federal, mas tem problemas de inelegibilidade, e Cirone Deiró (UB-Cacoal), é vice na chapa do pré-candidato a governador, Hildon Chaves (UB), ex-prefeito em dois mandatos seguidos de Porto Velho e já estão em pré-campanha. Os demais vão todos para a reeleição nas eleições gerais de outubro, quando não teremos na disputa os cargos de prefeitos e vereadores, que foram reeleitos e eleitos em 2024 e já estão no segundo ano de mandato.

Legislativa – O Parlamento Estadual tem na atual legislatura cinco mulheres, Yeda Chaves (UB-PVH), Gislaine Lebrinha (PRD-São Francisco do Guaporé), Rosângela Donadon (PRD-Vilhena), Cláudia de Jesus (PT/Ji-Paraná) e Taíssa Sousa (PL/Guajará-Mirim). Umas mais, outras menos, porém todas com chances reais de conseguirem a reeleição. Mas temos mais duas no interior do Estado, que estão sempre citadas na mídia regional. A empresária Marlei Mezzomo (PP), que foi candidata a prefeita de Ariquemes e derrotada por Carla Redano (UB), esposa do presidente da Ale-RO), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), que foi reeleita pela diferença de 82 votos. Marlei é pré-candidata a deputada estadual e está na relação de nomes com plenas condições de conseguir uma das 24 cadeiras do Legislativo Estadual.

Novatos – Também ocupa espaço na lista de pré-candidatos em condições de sucesso na disputa por vagas, mas para a Câmara Federal, outra mulher, Joliane Fúria (PSD), que já demonstrou identificação com as urnas nas eleições de 2022, e Ninho Testoni (PL), filho do prefeito-reeleito de Ouro Preto do Oeste, Alex Testoni (UB), que também já foi deputado estadual. Joliane Fúria, esposa do ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), nunca tinha disputado cargos eletivos e, nas eleições de 2022 concorreu à Câmara Federal e somou 24.483 votos, a quinta mais bem votada. Não se elegeu devido a legenda. As informações são que ela concorrerá a deputada federal, novamente. Se optar por estadual dificilmente deixará de ocupar uma das 24 cadeiras da Ale-RO a partir de janeiro do próximo ano. Já a federal tem chances. Ninho nunca disputou cargo eletivo, mas tem a experiência do pai, Alex, que, além de organizado é excelente estrategista e conhece a fundo os bastidores da política. Dificilmente deixará de eleger-se.

Federal – Além de Joliane na disputa de uma das oito vagas à Câmara Federal, a ex-deputada estadual, ex-vereadora e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto do Oeste, Rosária Helena também está na fila de nomes de peso político-eleitoral para se eleger nas eleições gerais de outubro. Rosária é uma guerreira, preside a União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver), e está filiada ao PSD, presidido no Estado pelo ex-senador Expedito Júnior. O partido tem outros nomes para disputar vagas na Câmara Federal, além de Rosária. Estão na lista de pré-candidatos os ex-deputados federais Jaqueline Cassol, Luiz Cláudio (da Agricultura) e Expedito Júnior. Também integram a relação, Joliane Fúria, já citada e o vereador de Porto Velho, pastor Evanildo Ferreira, pai do deputado estadual Marcelo Cruz (Avante-PVH). São nomes com chances reais de eleger dois soia oito federais.

Mutirão – No período de 8 a 12 de junho, a Prefeitura de Porto Velho, via Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), tendo como parceiro o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) realizarão o Mutirão Cidadania da Mulher Rural e Família, quando serão atendidas comunidades no eixo da BR 364, sentido Porto Velho-Rio Branco, no Acre. O trabalho será desenvolvido nos distritos de Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Nova Mutum. O objetivo é levar cidadania e garantir acesso a direitos básicos em especial às mulheres do campo com emissão de documentos, inclusão em programas sociais, acesso a crédito rural, além de outros serviços essenciais. Quem mora no campo tem dificuldades para conseguir acessar os serviços públicos, por isso a importância do mutirão envolvendo a mulher e a família. Segundo o prefeito Leo Moraes (Podemos), o objetivo é “garantir dignidade, acesso a direitos e mais oportunidades para as famílias da zona rural”.

Respigo

O sistema Fecomércio/Sesc/Senac/Instituto Fecomércio presidido por Raniery Araújo Coelho reunirá profissionais da comunicação social na quinta-feira (14), para um Café com a Imprensa, quando será apresentada oficialmente a programação da Semana S do Comércio 2026. O encontro será na sede da Fecomércio em Porto Velho, na Avenida Carlos Gomes, 382, Bairro São Cristóvão, a partir das 9h +++ Julho é o mês de recesso parlamentar na Assembleia Legislativa de Rondônia. Como teremos eleições gerais em outubro o período será de intensa mobilização de os parlamentares junto às suas bases eleitorais +++ 21 dos 24 parlamentares estarão em busca de um novo mandato. E todos acreditam que conseguirão +++ Mas a disputa promete ser das mais concorridas, pois lideranças da capital e do interior também trabalham vagas no Parlamento Estadual. Temos vereadores e ex-prefeitos considerados “bons de voto” que estarão na disputa de vagas no Ale-RO +++ Nos bastidores da política já ocorrem apostas, sobre quem será o deputado estadual mais bem votado este ano. Os pré-candidatos mais cotados são Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná e Yeda Chaves (UB-PVH), os dois mais bem votados (primeiro e segundo) em 2022 +++ Ismael Crispin (PP-São Miguel do Guaporé) o terceiro em 2022, também é sempre citado. O ex deputado (federal e estadual), ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste, Carlos Magno (PRD) está sempre entre os mais bem avaliado +++ Três jogos hoje (12) Pela Copa do Brasil. Internacional e Athletic Clube (MG), às 18h30, Fluminense e Operário (PR), 20h30 e Cruzeiro e Goiás, às 20h30.