Reeducandos concluem curso de pedreiro promovido pelo Idep na unidade masculina de Porto Velho

Por Laiara Gonçalves

Publicada em 12/05/2026 às 12h02

O curso de pedreiro destinado aos reeducandos do Centro de Ressocialização Vale do Guaporé, em Porto Velho encerrou na quinta-feira (7). A capacitação ocorreu no período de 23 de fevereiro até a data de conclusão, com a participação de 25 internos.

A ação foi executada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), por meio da Gerência de Reinserção Social (Geres), em parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep).

Durante o curso, os participantes tiveram acesso a conteúdos teóricos e práticos voltados à construção civil, incluindo noções de alvenaria, preparo de materiais e técnicas básicas da profissão.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação consolida a política de ressocialização do estado, ao aliar educação profissional à geração de oportunidades de trabalho.

RESSOCIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

A iniciativa permite que os reeducandos apliquem, na prática, os conhecimentos adquiridos em reformas nas próprias unidades. O encerramento contou com a entrega de certificados aos concluintes, reconhecendo o empenho dos participantes ao longo da formação.

Além da unidade Vale do Guaporé, estão previstas novas turmas na Penitenciária Estadual Edvan Mariano (Panda), no período de 18 de maio a 22 de julho e, na Penitenciária Estadual Aruana (PEA), de 22 de julho a 30 de setembro de 2026.

De acordo com o secretário da Sejus, Marcus Rito, a qualificação profissional dentro do sistema prisional representa uma oportunidade de mudança de vida, preparando os reeducandos para o retorno à sociedade com mais perspectivas de futuro.