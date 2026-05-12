Associação rural de Ariquemes recebe implementos agrícolas com apoio do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 12/05/2026 às 11h42

A Associação dos Produtores Rurais Unidos Para Vencer (ASPRUV), em Ariquemes, foi beneficiada com novos implementos agrícolas adquiridos por meio de recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). Entre os equipamentos entregues estão uma roçadeira de arrasto, uma ensacadeira de silagem e uma semeadeira acoplada, implementos que irão contribuir para o aumento da produtividade e para o desenvolvimento das atividades no campo.



O deputado Pedro Fernandes reforçou o compromisso do mandato com o fortalecimento do setor produtivo. "Nosso trabalho é apoiar quem vive e produz no campo, garantindo mais estrutura, melhores condições e fortalecendo a agricultura familiar em todas as regiões do estado”, afirmou.



O produtor rural Edson Oliveira da Silva destacou a importância dos equipamentos para os associados, ressaltando que os implementos vão auxiliar diretamente no dia a dia da produção rural e melhorar as condições de trabalho dos associados. “É muito importante para nós produtores recebermos hoje esses implementos, que irão contribuir muito para o nosso trabalho”, disse.

A entrega dos implementos reforça o compromisso com ações que contribuem para aumentar a eficiência da produção e melhorar a qualidade de vida das famílias produtoras de Rondônia.