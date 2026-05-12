Curso de Metodologias Ágeis é lançado para fortalecer a gestão pública em Rondônia

Por Aline Rodrigues

Publicada em 12/05/2026 às 11h47

A transformação digital no setor público tem impulsionado mudanças na forma de trabalho e na prestação de serviços à população. Diante desse cenário, o governo de Rondônia por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) lançou o curso “Metodologias Ágeis para Servidores Públicos”, voltado à qualificação dos servidores estaduais.

A iniciativa busca fortalecer a modernização da administração pública estadual, incentivando a adoção de práticas mais eficientes, colaborativas e orientadas à entrega de resultados no âmbito do governo do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da capacitação dos servidores para a melhoria dos serviços públicos. “Investir na qualificação dos servidores é fundamental para acompanhar as transformações digitais e garantir mais eficiência na gestão pública, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.”

CURSO

Com carga horária de 10 horas, o curso está disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Escola de Governo. A capacitação conta com avaliação por módulos, sendo necessário obter a pontuação mínima de 6 pontos para avançar às etapas seguintes, permitindo o acompanhamento contínuo do desempenho e da assimilação do conteúdo pelos participantes.

Durante a capacitação, os participantes conhecerão metodologias ágeis como o Scrum e o Kanban, amplamente aplicadas para otimizar fluxos de trabalho, melhorar a organização das demandas e tornar os processos mais eficientes. Também serão apresentados conceitos que auxiliam no planejamento e na medição das atividades.

A gerente de Transformação Ágil da Setic, Emilly Miranda destacou que a proposta é ampliar a aplicação das metodologias no serviço público. “O conteúdo foi desenvolvido para demonstrar que a agilidade pode ser aplicada não apenas na área de Tecnologia da Informação, mas também em setores administrativos, jurídicos, financeiros e demais áreas do serviço público, contribuindo para a melhoria dos processos internos e da prestação de serviços.”

A ação reforça o compromisso da Setic com a transformação digital e a qualificação contínua dos servidores, promovendo inovação e maior eficiência na gestão pública estadual.