Defesa de ex-BBB nega arquivamento de ação contra a Globo por uso de IA

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 11h38

O ex-BBB Pedro Espíndola voltou ao centro das discussões nas redes sociais após a circulação de informações sobre o suposto arquivamento da ação judicial movida por ele contra a TV Globo. O ex-participante do BBB 26 busca indenização de R$ 4 milhões.

A repercussão ganhou força após publicações apontarem que o processo teria sido rejeitado por inconsistências na documentação apresentada, incluindo especulações sobre eventual uso de inteligência artificial na elaboração da petição inicial.

Segundo informações divulgadas pelo portal Diário do Estado, a decisão judicial teria apontado falta de detalhamento e ausência de fundamentação adequada nos pedidos apresentados pela defesa.

Com a viralização do caso, internautas passaram a comentar a hipótese de uso de IA em uma ação judicial, levantando debates sobre o uso da tecnologia em processos legais.

No entanto, a defesa de Pedro contestou essa versão. Em entrevista à coluna da jornalista Fábia Oliveira, a advogada responsável pelo caso afirmou que não houve arquivamento definitivo por falhas processuais, mas sim uma mudança de competência territorial.

De acordo com a explicação, o processo que tramitava no Paraná foi encerrado administrativamente após o entendimento de que a ação deveria correr no Rio de Janeiro, onde o contrato com a emissora teria sido firmado.

“Quando o juiz de Colombo declinou competência para julgar o caso, pois o contrato foi assinado no Rio, o processo foi remetido para o estado do Rio.”

A equipe jurídica também rejeitou qualquer irregularidade relacionada ao uso de inteligência artificial na elaboração da ação.

“Não existe essa situação. É infundado.”

A defesa ainda argumentou que ferramentas tecnológicas já são utilizadas em diferentes etapas do meio jurídico, inclusive por integrantes do sistema de Justiça.

Pedro Espíndola ganhou notoriedade nacional ao integrar o BBB 26. Durante sua participação no reality, esteve envolvido em uma controvérsia após acusação de importunação sexual feita pela participante Jordana Morais, episódio que culminou em sua saída do programa.

Até o momento, nem o ex-BBB nem a TV Globo se manifestaram publicamente sobre os desdobramentos mais recentes do caso.