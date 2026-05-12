Tom Cruise e Nicole Kidman retomam contato após décadas de afastamento, diz revista

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 11h13

Mais de 20 anos após colocarem fim ao casamento, Tom Cruise e Nicole Kidman estariam vivendo um novo capítulo na relação — desta vez, marcado pela reconciliação. Segundo informações divulgadas pela revista OK! Magazine, os dois teriam superado o longo período de distanciamento e retomado o contato em clima mais amistoso.

De acordo com a publicação, a reaproximação teria sido impulsionada por mudanças recentes na vida pessoal de Nicole e por uma disposição de Cruise em revisitar relações marcantes do passado.

Fontes ouvidas pela revista afirmam que, durante anos, qualquer possibilidade de convivência entre os dois parecia improvável, diante da carga emocional deixada pelo rompimento. Agora, no entanto, esse cenário teria mudado.

Tom Cruise e Nicole Kidman iniciaram o relacionamento no início da década de 1990, após se conhecerem durante as gravações de Dias de Trovão. O casamento aconteceu ainda em 1990 e terminou oficialmente em 2001. Durante a união, os atores adotaram dois filhos: Isabella e Connor.

Segundo o relato publicado, a nova fase emocional de Nicole teria sido um fator determinante para a mudança de postura. A atriz, conforme a fonte, estaria em um momento mais equilibrado e aberta a revisitar capítulos antigos da vida.

Outro elemento citado seria o impacto positivo que uma reconciliação poderia representar para os filhos do ex-casal, apontado como uma das motivações para o gesto de aproximação.

A publicação ainda sustenta que o processo não aconteceu de forma repentina, mas teria amadurecido silenciosamente ao longo dos anos, até que ambos chegassem a um ponto de maior serenidade para deixar antigas tensões para trás.