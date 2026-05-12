Netinho surge emocionado no hospital após confirmação de retorno do câncer

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 11h15

Internado em Salvador após a confirmação da volta de um linfoma, o cantor Netinho emocionou seguidores ao aparecer chorando em um vídeo gravado no hospital. O artista de 59 anos está sob cuidados médicos no Hospital Aliança Star, onde realiza uma série de exames e procedimentos desde o último fim de semana.

Após a repercussão das imagens, o intérprete de Milla usou novamente as redes sociais para esclarecer que a emoção demonstrada não estava relacionada a desespero ou tristeza, mas ao seu jeito sensível diante do momento vivido.

“Para quem me viu chorando, não confunda com tristeza.”

Em vídeo divulgado na segunda-feira, Netinho relatou ter passado por uma biópsia e elogiou a equipe médica responsável pelo atendimento. Segundo ele, os procedimentos ocorreram sem dor e novos exames já estavam programados.

“Fiz a biópsia, foi ótimo, não sinto nada. Amanhã vou fazer biópsia de medula e vai dar tudo certo de novo.”

Na publicação mais recente, o cantor reforçou sua fé e afirmou encarar a situação como mais um desafio a ser superado. Em sua mensagem, destacou a própria resiliência e a crença de que experiências difíceis ajudam no crescimento pessoal.

O novo diagnóstico foi revelado pelo próprio artista no sábado, quando explicou que procurou atendimento após a identificação de uma obstrução no rim esquerdo causada por acúmulo urinário. Durante a investigação clínica, os médicos constataram o retorno do linfoma.

Netinho já havia enfrentado tratamento contra a doença anteriormente e, segundo relato do cantor, estava em remissão havia cerca de um ano. O linfoma é um câncer que atinge o sistema linfático, estrutura essencial para o funcionamento das defesas do organismo.

Mesmo internado, o artista demonstrou otimismo e afirmou que pretende seguir com sua carreira e reencontro com os fãs após a recuperação.