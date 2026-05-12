Jean Mendonça destina R$ 150 mil para associação rural e reforça agricultura familiar em Monte Negro

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/05/2026 às 13h40

A agricultura familiar de Monte Negro deverá contar com reforço na estrutura de produção após a destinação de uma emenda parlamentar de R$ 150 mil anunciada pelo deputado estadual Jean Mendonça. O recurso foi direcionado à Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Rio Jamari (Asprovarija), com foco no fortalecimento das atividades desenvolvidas pelos produtores rurais da região.

Segundo o parlamentar, os investimentos viabilizaram a chegada de equipamentos destinados ao apoio da produção agrícola no município. Entre os itens mencionados estão uma carreta agrícola, um distribuidor de calcário e um triturador/reidratador de grãos, estruturas apontadas como instrumentos para impulsionar a agricultura familiar local.

A destinação do recurso, conforme informado por Jean Mendonça, ocorreu em atendimento à solicitação de Devaldir, apontado pelo deputado como parceiro e liderança regional. O parlamentar também afirmou que a medida integra o compromisso mantido com ações voltadas ao desenvolvimento do setor agrícola em Monte Negro.