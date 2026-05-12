Polícia Militar captura foragido da justiça durante abordagem

Por PM/RO

Publicada em 12/05/2026 às 13h50

Durante patrulhamento ostensivo realizado na manhã da última segunda-feira, 11, pela rua Florianópolis, no município de Presidente Médici, a Polícia Militar demonstrou mais uma vez a importância das abordagens policiais preventivas para a manutenção da ordem pública e cumprimento da lei.

Durante a ação, uma guarnição de Rádio Patrulha visualizou um indivíduo em atitude suspeita, motivo pelo qual foi realizada a abordagem policial, procedimento fundamental para a prevenção de crimes e localização de pessoas com pendências judiciais.

Após consulta aos sistemas de segurança disponíveis, os militares constataram a existência de um mandado de prisão ativo em desfavor do abordado, expedido pela Vara Única da Comarca de Presidente Médici/TJRO, em decorrência de regressão cautelar ao regime fechado.

Diante da confirmação da ordem judicial, foi dado fiel cumprimento ao mandado de prisão, sendo o conduzido encaminhado à unidade competente para as providências cabíveis.

A ocorrência evidencia a relevância do policiamento ostensivo e das abordagens realizadas pela Polícia Militar, ferramentas essenciais para retirar foragidos da Justiça das ruas, fortalecer a sensação de segurança da população e contribuir diretamente para a preservação da ordem pública.